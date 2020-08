Roxy Vázquez contó cómo transitó el coronavirus y detalló los síntomas que sufrió

Con una ola de contagios masiva en los medios de comunicación de coronavirus, Roxy Vázquez se comunicó virtualmente con Todo Noticias (TN) y relató cómo transitó su proceso infeccioso y cómo se encuentra actualmente.

En comunicación con su colega de cada mañana Sergio Lapegüe y Carolina Amoroso la periodista dijo: “Ahora estoy bien, mucho mejor y recuperándome, pero pase días muy feos”, comenzó diciendo la morocha con una voz nasal pronunciada, luego agregó: “Es rarísimo porque hay gente que lo pasa más suave y otra termina internada, pero bueno hoy, ahora, estoy bien”, dijo transmitiendo tranquilidad a sus compañeros.

Luego sumó: “Sentía que me habían pegado un palazo en el cuerpo, vos sabes Lape que yo soy una persona enérgica y fuerte, sabés el laburo que llevamos, estamos al palo todo el día, yo soy una mina muy saludable, nunca fumé ni nada”, indicó y sumó: “Esto de repente es como que literal el cuerpo no te responde y no te podes levantar d la cama, te paso un tren por encima”.

Y la periodista dijo para finalizar: “El cuerpo estaba como si tuviera fiebre, la cabeza te duele demasiado como que te la querés arrancar, el dolor de espalda fuertísimo por momentos me re asusté, venía por los pulmones, estaba agitada con falta de aire, respiraba como si fuese una asmática que por suerte no lo soy”.