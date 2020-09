Romina Malaspina habló sobre su romance con Ecko

A mediados de agosto, la influencer y panelista de “Bendita” Vicky “Juariu” Braier, habló de la posibilidad de romance entre Romina Malaspina y Ecko ya que ambos tuvieron varios guiños 2.0 y de una foto que el trapero publicó en Instagram en la que aparentemente sale la conductora de Canal 26.

“Romina Malaspina está con Ecko”, dijo tras su minuciosa investigación virtual. Y ayer, Mercedes Ninci se animó a consultarle a la mediática qué sucedía con el músico. Aprovechando que Romina fue noticia por protagonizar un choque, la periodista le envió un mensaje.

“Yo le pregunté ‘¿ibas a trabajar o volvías de alguna salida?’”, contó la panelista y luego leyó la respuesta de la joven: “Sí, tenía una producción con una marca, temprano, y por la noche no estoy pudiendo conciliar el sueño. No descansé casi nada y, obviamente, no pude hacer la producción”.

Y en ese momento Ninci, fue por más: “¿Venías de estar con Ecko?”. “No, venía de mi casa”, contestó Malaspina. Y Mercedes siguió indagando al escribirle “¿Estás de novia con el rapero?”.

“No, no tengo en mente estar de novia, por ahora”, soltó Romina.

Lo cierto es que el músico la convocó para que sea la protagonista del clip “Mujer”, en el que los besos y sensuales escenas en una cama abundan.