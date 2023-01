Romina finalmente se metió a la pileta de Gran Hermano con bikini y causó sensación

Gran Hermano es el programa éxito de Telefé, cada vez crece más la tensión dentro de la casa y a diario, surgen nuevas estrategias de juego. Todos quieren quedarse pero cada semana hay un nuevo eliminado. En el caso de Romina, no hay peligro porque está fuerte dentro y fuera de las cuatro paredes.

En la noche de este miércoles 4 de enero, se conocieron a 4 los nominados de la semana, quienes pelearán por quedarse el próximo domingo en la casa más famosa del país. Luego de una votación en vivo y del la nominación espontánea de Daniela, Alexis quedó con la mayoría de los votos de sus compañeros y le siguieron Agustín, Ariel y Lucila “La Tora”.

Los nuevos nominados de Gran Hermano

Cabe destacar que el Conejo, que pasa una semana difícil tras la eliminación de Coty con quien tuvo un romance, recibió los votos más importantes que fueron los de la nominación espontánea que hizo “Vengañela”, quien se está encargando de jugar con todos los que son falsos con ella.

Romina saltó al agua con una bikini que llamó la atención de todos

Dentro de las múltiples cuestiones que acontecen en el interior de la casa de Gran Hermano, se destacaba la actitud de Romina Uhrig de no disfrutar de las bondades de la piscina. En más de dos meses, nunca se la habia metido ni mostrado sus curvas más desprovista de ropa.

La participante de Gran Hermano se animó a saltar a la pileta con bikini

En reiteradas ocasiones, la ex diputada explicó que no deseaba exhibirse por demás, que no era de su interés mostrarse en una prenda de indumentaria de dos piezas, principalmente por cierto pudor y porque no se encuentra entre sus prioridades dar imágenes al exterior.

Claro que en otras circunstancias, Uhrig se lanzó al agua, aunque para eso utilizó una malla enteriza de color negro, totalmente sobria y que se diferenciaba de los atuendos elegidos por el resto de sus compañeras.

Pero en la noche del primer día del 2023, la morocha sintió el deseo de saborear el espejo de agua y ante la mirada de muchos de los participantes del reality, que la alentaban desde el sillón del jardín, se lanzó un chapuzón para sorprender con su determinación.

Romina eligió para este momento a una prenda de dos colores, con un rojo para la parte inferior y negro para la superior. Ahora resta dilucidar si se trató de un hecho aislado o si se animará con mayor frecuencia a vestirse con una bikini pronto.