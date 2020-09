Recuerdos del quiebre: la pelea que distanció a Florencia Bertotti y Cris Morena

El relanzamiento de Floricienta, la semana pasada al aire por Telefé y ayer en estreno por Canal 9 de Mendoza, ha sido todo un éxito. Superó las expectativas que se tenían e incluso se volvió Trending Topic en Twitter con miles de mensajes que mencionaron a Juan Gil Navarro y Florencia Bertotti. Pero la pregunta que se hacen todos los espectadores es sobre la razón por la que en un principio esta novela no continuó. Todo parece haber surgido a partir del éxito de Niní, la historia que Florencia Bertotti ideó y produjo junto a Guido Kaczka, su marido en ese entonces, y con la que quiso independizarse de la mano de la creadora de Floricienta.

Pero ni bien lanzada la primera temporada, Morena acusó de plagio e inició un juicio, que terminó ganando RGB Group, su productora. A partir de allí su relación no fue la misma, y hasta hoy no han vuelto a colaborar en algún proyecto.

En 2018, ambas pudieron hablar sobre el tema en distintas declaraciones. “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar, la verdad. Eso no nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, dijo Cris Morena en una entrevista para el programa “Tiene la palabra”.

En respuesta, Bertotti dijo en diálogo con “Confrontados”: “Lo del juicio se aclaró, yo no soy rencorosa, cada uno tiene que replantear su actitud, lo que hizo y lo que pensó en ese momento”. Agregó: “No me equivoqué con Niní. Hice un producto que fue espectacular. Fue la primera producción que hice, escribí las canciones. Era un programa para chicos y competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera”.

En defensa del programa que creó, la actriz explicaba que en 15 de los 30 capítulos que componen la temporada aparece vestida de varón, una propuesta diferente y que “no se había hecho”.

En ese momento, ante la idea de volver a trabajar juntas dijo: “Yo no descarto la posibilidad de volver a trabajar juntas. No me imagino haciendo qué, pero yo no cierro ninguna puerta nunca porque me parece que la vida es larga y siempre hay cosas para hacer y fusionarse. Hemos tenido una experiencia súper positiva juntas, así que sería ridículo pensar que no es posible volver a trabajar con ella”.

A pesar de que no se han vuelto a ver, las relaciones entre ellas hoy son buenas. Incluso cuando falleció Romina Yan, hija de Cris Morena, Florencia se contactó para dar su pésame y apoyo.