Qué es de la vida de Natalia Pastorutti, la hermana de La Sole

La familia Pastorutti es ampliamente reconocida en la industria musical gracias al enorme éxito alcanzado por las hermanas Soledad y Natalia.

Ambas han dejado una huella imborrable en el folclore argentino con sus inolvidables canciones. Natalia, la hermana menor, también ha dedicado su vida a construir una carrera como solista, pero con el tiempo, tomó caminos diferentes en su trayectoria profesional.

Así luce hoy en día Natalia Pastorutti

Desde temprana edad, la música fue una pasión arraigada en la familia Pastorutti. Tanto Soledad como Natalia recibieron instrucción en guitarra y piano, además de clases de canto antes de la adolescencia.

Impulsadas por su afinidad vocal y la excelente relación entre ellas, decidieron unir sus talentos y comenzaron a realizar actuaciones conjuntas.

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia

Fue así como Natalia Pastorutti, con tan solo 13 años, experimentó la emoción de subirse por primera vez a un escenario.

Aunque eventualmente cada una siguió su propio camino en el mundo de la música, la conexión fraternal persistió. Soledad se destacó como solista en su ascenso a la fama, pero siempre brindó espacio para que su hermana menor la acompañara en diversas presentaciones.

Un punto cumbre para ambas llegó durante una gira nacional en Cosquín en 1996, donde su destacada actuación les valió el preciado reconocimiento del Oro como revelación.

Durante varios años, Natalia se mantuvo como compañera de Soledad en giras y participó activamente en varios de sus álbumes.

El cambio de vida de Natalia Pastorutti

Sin embargo, Natalia Pastorutti tomó una decisión que sorprendió a muchos al alejarse temporalmente de la música y la fama. Optó por cambiar por completo su vida, inscribiéndose en la Universidad del Salvador para estudiar abogacía.

No obstante, con el tiempo, retomó su carrera artística y encontró el deseo y la seguridad para lanzarse como solista.

“Hubo una época en la que no me sentía capacitada para hacerlo y tampoco tenía las ganas. De todos modos, aunque para mucha gente es difícil de comprender, cuando acompaño a Sole, me gusta estar en ese lugar”, reflexionó Natalia.

La actualidad de Natalia Pastorutti

Actualmente, la joven vive junto a sus hijos y su pareja en el mismo campo que su hermana y su madre. Disfruta de la tranquilidad y la conexión con la naturaleza que le brinda ese entorno.

La cercanía con Soledad y la convivencia con los animales hacen que su vida sea aún más especial y plena. Natalia Pastorutti ha encontrado su propio camino en la música y en su vida personal, demostrando que la familia sigue siendo un pilar fundamental en su trayectoria artística y personal.

