Noelia Marzol levantó revuelo con su lencería transparente y mostró mucha piel

Noelia Marzol nuevamente cautivó en sus redes sociales con su cuerpazo. Esta vez, la bailarina, que hace algunas semanas fue mamá por segunda vez, mostró su espectacular figura.

En sus historias de Instagram, como modelo de su propio emprendimiento de lencería, Marzol posó con un conjunto nude, transparente, con detalles y tiritas en color bordó que simulan ser un arnés, ideales para una noche de pasión.

Noelia es de las bailarinas más lindas de Argentina y de las personalidades del espectáculo con mayor cantidad de seguidores fieles a su contenido. La siguen casi 2 millones y medio de personas con quienes comparte las mejores fotos y videos de su cotidianeidad, pero también subidas de tono.

De espalda a la cámara, la modelo revolucionó con sus parte trasera, dejando expuesto su increíble cuerpo.

Además, la bailarina compartió otra foto donde no posó sola, sino que la acompañó otra modelo con la que incendiaron las redes.

Noelia Marzol la rompió en sus redes sociales en ropa interior

Noelia Marzol, que también despliega su talento como bailarina, no temió a la hora de regresar a las redes sociales luego de ser mamá por segunda vez. La joven lo hizo cambiando su look y mostrando que el parto de su hija, no le ha dejado secuela alguna.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

Noelia Marzol no solo se cambió el color del pelo, sino que también se lo cortó. Con un peinado carré y un castaño en tono chocolate cobrizo, cautivó a los usuarios que no tardaron en reaccionar.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

El lugar elegido fue su bañera con escasa cantidad de agua, donde Marzol se sentó posando con un corsé blanco con detalles en negro, ideal para subir las temperaturas y dejar claro que no pierde pisada en la farándula.

Noelia Marzol cambió de look y enamoró a todos desde la bañera

La hijita de Marzol nació el 21 de diciembre y desde el primer momento se adaptó muy bien a la dinámica de la familia que la esperaba con ansias y a los compromisos laborales de su mamá, que no bajó la marcha y se mantiene feliz con poder combinar la maternidad con su trabajo.

Lo cierto es que con cada entrega en las redes sociales, Noelia Marzol deslumbra y deja bien en claro que tiene un cuerpo privilegiado y que disfruta tanto de sus momentos en familia como dándolo todo por su trabajo.