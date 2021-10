Ni team China ni team Wanda: declaraciones de Pampita sobre la disputa entre Nara y la China Suárez

La noticia de crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi mantuvo atento a todo el país durante la última semana. Y es que no se trató de un tema menor, sino que la tercera en discordia resultó ser nada más ni nada menos que Eugenia “China” Suárez.

Y como no podía esperarse que fuera de otra forma, todos los involucrados en mayor o menos medida salieron a la luz. Fue una oleada de nombres que fueron cayendo uno por uno en los supuestos hechos que rodeaban al trío, aunque muchos solo esperaban la respuesta de una persona: Carolina “Pampita” Ardohain.

La ex esposa de Benjamin Vicuña, con quién se separó tras descubrir que mantenía una relación con la China, no perdió oportunidad para dar a conocer su postura frente al tema. Y aunque no lo hizo directamente ella, sino que fue alguien de su círculo más cercano, su comentario llamo la atención de los seguidores del tema.

El escándalo entre la China, Wanda y Mauro Icardi ha acaparado la atención de los medios durante toda la semana.

Si bien todo comenzó cuando la China se separó de Vicuña, parece ser que no pasó demasiado para que la actriz se metiera en un nuevo embrollo.

Según publicó la revista Paparazzi, Pampita habría dicho que tanto la China como Wanda son “Dos bolu**”. “Una por meterse con un tipo casado, si es que se metió. Y la otra por controlarlo… que se vaya solo”. Así lo sentenció la conductora y actriz, que acaba de tener a su primera hija con Roberto García Moritán.

El medio afirmó que quiso comunicarse con la conductora, quien vivió una situación similar cuando terminó su matrimonio con Vicuña, aunque admitió que ella no quiso dar declaraciones.

Ya reconciliados, las indirectas entre Wanda y la China llegaron a su fin... ¿por ahora?

Pampita tomo una sabía decisión al mantenerse al margen del conflicto China-Wanda, dónde los chats entre la ex pareja de Nicolás Cabré con Icardi se hicieron públicos y dejaron en evidencia que lo descubierto por Wanda estaba en lo cierto.

Tampoco se sabe si Pampita tomo alguna determinación con respecto a la exposición de sus hijos compartidos con Vicuña.

Lo cierto es que tras conocerse la noticia del escándalo mediante la picante historia que Wanda compartió en sus redes, Pampita tomo la postura de mantenerse al margen y decidió ausentarse de Pampita Online, programa que conduce por NET TV.

Y si bien asistió a la gala de Showmatch, la conductora se mostró muy incómoda cuando Ángel de Brito realizaba comentarios del caso. Así como también ocurrió cuando Yanina Latorre, invitada al programa, admitió que Wanda estaría dispuesta a hacer públicos los chats donde ella y la China hablan mal de Pampita.