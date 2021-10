Pampita súper incómoda con Ángel de Brito por hablar de Wanda Nara y la China Suárez: “Es un deja vú”

La pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que la empresaria le encontró mensajes y fotos subidas de tono con la China Suárez, también fue comentada este martes en Showmatch. Marcelo Tinelli aprovechó que lo tenía a Ángel de Brito presente y le preguntó por el escándalo amoroso, y el periodista no dudó en citar a Pampita que la tenía al lado.

El conductor le preguntó a De Brito si en la calle le preguntan por el tema que involucra a Wanda, Mauro y la China, pero también a otras personalidades del espectáculo.

“Todo el tiempo, es el tema del momento. Es un deja vú, así arrancamos hablando en su momento…”, comentó Ángel, señalando con el dedo a Pampita y haciendo alusión a su polémica y recordada separación de Benjamín Vicuña.

Ángel de Brito incomodó a Pampita al hablar de Wanda y la China Suárez.

Ángel de Brito incomodó a Pampita al hablar de Wanda y la China Suárez.

De esta manera, sin decir mucho más, el conductor de LAM recordó el momento en el que Pampita encontró a la China con Vicuña en el motor home que terminó en la polémica separación.

Pero la jurado Showmatch La Academia no pudo disimular su incomodidad y molestia cuando su compañero habló del tema.

Palta, manta de Nepal y motor home

La separación de Pampita y Benjamín Vicuña se dio luego de que la modelo encontró a su pareja con la China Suárez en un motor home mientras grababan escenas de la película “El hilo rojo”.

Los rumores de infidelidad existían y la propia Pampita lo comprobó cuando los encontró en 2015 a su pareja y padre de sus hijos teniendo relaciones con Eugenia Suárez.

Benjamín Vicuña y Pampita

“Había olor a sexo y transpiración”, detalló la conductora y reveló que en ese momento aún mantenía un vínculo sentimental con el chileno, pese a que sólo dos meses atrás se habían filtrado audios en los que ya lo acusaba de infiel.

“Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la Costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos, estaba la productora, Benjamín, yo estaba recostada con una manta amarilla que traje de Nepal comiendo una palta, y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que puedo decir es que fui agredida física y verbalmente”, había explicado la China.

Luego, Pampita y Vicuña se separaron, y la China comenzó una relación con el chileno y tuvieron dos hijos juntos Magnolia y Amancio. Pero se separaron hace unos meses atrás y fue el actor quien blanqueó el fin de la relación.