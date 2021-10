La picante respuesta de la China Suárez cuando le preguntaron lo que come en España

María Eugenia “La China” Suárez sigue con su vida profesional y familiar llena de felicidad en España, sin que el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi arruine sus planes. Esta vez, la actriz hizo un posteo sobre su paso por Madrid y le respondió a una seguidora de manera picante.

Se trata de una foto que subió la exprotagonista de “Casi ángeles” relacionada a la comida. “La única forma de comer helado”, expresó en el epígrafe de la postal donde se la ve disfrutando del postre, con las piernas abiertas para evitar manchar su ropa.

La China Suárez en Instagram

Durante algunos minutos, la publicación de Instagram mantuvo los comentarios abiertos hasta que la propia China decidió limitarlos. Una seguidora le comentó: “No es lo único que te comés en España”. Entonces, la expareja de Benjamín Vicuña retrucó con su respuesta: “Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”.

La picante respuesta de la China Suárez a una seguidora (Instagram)

En otro posteo, la actriz mostró su belleza con un ajustado outfit total black, donde lució un corsé de profundo escote y su cabello más oscuro. Esta vez, el área de comentarios estuvo habilitada y se llenó de miles de elogios por el look escogido por la protagonista de “El hilo rojo”.

También, la China compartió algunas imágenes de su vida en Madrid junto a sus pequeños Rufina, Magnolia y Amancio. Como está finalizando su contrato laboral por una película en España, se espera que la actriz regrese a Argentina en noviembre.

La China Suárez y un look precioso en España (Instagram)

En este sentido, Yanina Latorre contó en “Los ángeles de la mañana” (El Trece) que por estos días los medios españoles realizan guardias periodísticas en las afueras del lugar donde está hospedada: “Una fuente me dijo que a la China no le importa esta situación, no está sufriendo. Está disfrutando, no se le cayó ningún trabajo. Ella planea volver a la Argentina la semana que viene, porque tiene más trabajo”.

El descargo de la China Suárez tras el escándalo Wanda-Icardi

En una carta fragmentada en historias de Instagram, la China Suárez rompió el silencio días atrás sobre las versiones que la ubican como la tercera en discordia entre Wanda Nara y el futbolista del PSG, Mauro Icardi. Apuntó a “historias manipuladas” y habló de su “inexperiencia” sobre el tema.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, dijo.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara: el escándalo del año -

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o estaban separándose y que no había conflictos”, continuó.

A su vez, escribió que “estos hombres guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”.