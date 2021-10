Icardi compartió una nueva foto de Wanda Nara después del escándalo de la historia de Instagram

Continúa la novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En este nuevo capítulo, el atacante del PSG -que en horas jugará el clásico ante el Olympique de Marsella por la Ligue 1- compartió una nueva foto con la madre de sus hijas Francesca e Isabella. La imagen fue acompañada por la frase “Buen Día”.

La foto del día después de Icardi con Wanda

Este posteo pasaría por alto de no tratarse por ser ‘el día después’ a un nuevo lío: es que pasada la medianoche en París, y justo cuando todo parecía entrar en aguas calmas luego de días de ruido mediático, el atacante subió una storie con Wanda semidesnudos en la cama y con un texto insólito: “Cuando estás Mood soltera en instagram pero a la noche venís a pedir perdón!! En qué quedamos Wanda?? No me queda claro”, escribió bromeando por las actitudes de la empresaria en redes, según Clarín.

El atacante subió una storie con Wanda semidesnudos en la cama y con un texto insólito.

Vuelta a los entrenamientos

Este jueves, después de cinco días de convulsión para la familia, el jugador de 28 años -que había viajado a Milán para atender a sus asuntos personales- retornó a las prácticas lideradas por Mauricio Pochettino, según confirmaron los medios locales. El argentino venía asentándose desde el viernes pasado y se perdió, además de entrenamientos, el triunfo por Champions 3-2 ante el Leipzig.

El domingo, a partir de las 15.45 de Argentina, los Rouge et Bleu protagonizarán el clásico de Francia, enfrentando al Marsella de Jorge Sampaoli. Aunque es difícil que Mauro esté desde el arranque, será una alternativa para Poche, y podría llegar a sumar minutos. ¿O estos nuevos movimientos pueden volver a dejarlo afuera?