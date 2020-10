¡Nati Jota sin pelos en la lengua! La influencer le contestó a un seguidor que le cuestionó sus looks

Con muchísima personalidad Nati Jota supo ganarse su lugar en los medios y, por supuesto, también en las redes sociales. Esta semana la rubia protagonizó un incómodo momento luego de que un usuario la criticó por un look que eligió la joven para lucir y salir a caminar.

A través de sus historias de Instagram Nati compartió un acoso callejero y mirando a la cámara comentó: “¿Hay algo lunar que están todos en modo de acoso callejero? ¿O es que les calienta el modo colegiala? Es para saber…”, comenzó diciendo.

La rubia también fue criticada en Twitter

Luego agregó: “Vengo haciendo fuck you hace un rato”. “Ahí me siento poderosa, después me siento como el orto”, comentó la panelista de “El Show de los Escandalones” (América) en relación a la impotencia que siente luego de esas actitudes callejeras.

En Twitter Jota recibió mensajes machistas. “A Nati Jota le molesta que le griten cosas en la calle. Y, piba, si vas disfrazada de colegiala virgen ultra XXX, ¿qué pretendés?”, le escribió un usuario. “Además, mostrando las tetas. Bancátela, bebé”, finalizó irónico.

La influencer fue acosada en la calle

Sin perder tiempo la periodista respondió: “¿Vos decís? Bueno, acostumbrate a cerrar la boquita cuando yo me visto como se me canta el culo. Practicá con esta foto si se te viene complicando. Besitos”.