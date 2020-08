Quién es el nuevo “candidato” de Nati Jota que fue elogiado hasta por Pampita

“Un clavo saca a otro clavo”, dice una popular frase, muy utilizada para aconsejar cuestiones de desamor. Y perfectamente podría utilizarse para la situación de Nati Jota, quien en los últimos días se enteró de que su ex novio, Bruno Siri, está saliendo con Ivana Nadal. Pero mientras ellos ventilan su amor por las redes, a la influencer le apareció un “candidato” elogiado hasta por Pampita.

En medio de un gran apoyo popular a la periodista por este momento, Majo Martino le hizo una especial propuesta: “Che Nati Jota, ¿estás para conocer a alguien nuevo? Acá hay alguien que me pide que los presente... ¿Te va? Mi hermano”, escribió en Twitter la panelista junto a una imagen del joven. Divertida, ella le respondió: “Ay, te diría que sí pero al próximo juré que no lo iba a mostrar tanto... Y ya me lo quemaste Majo”.

Se trata de Juan Manuel Martino, un actor muy atractivo que en el pasado ha intercambiado ’likes’ con Ricky Martin y que provocó el elogio unificado del equipo de “Pampita Online”, incluida la conductora. “‘No hay mal que por bien no venga', dice la frase. ¿Esa bomba es el hermano de Majo Martino?”, lanzó la modelo al ver el trabajado físico del chico.

Y luego le dejó una frase a la periodista: “¿Sabés qué? Yo te quiero decir... ¡qué suerte que ese novio se fue con otra! ¿No? Porque mirá lo que te está esperando en la vida, Nati”.

Por su parte, Juan Manuel aseguró que está interesado en la influencer: “Ayer justo estaba en casa de mis viejos y estaba mi hermana también, y estaban hablando en un programa que ella se separó entonces le dije ‘che, qué linda chica que es’”.

“¿Le escribiste después de eso a Nati?”, preguntó Pampita. “No, no le escribí porque me imagino que está en otra”, respondió un tanto desilusionado. Pero desde el estudio lo alentaron y le aconsejaron que deje de seguir a Ivana Nadal y se contacte de inmediato con Nati. “No, está todo mal con Ivana Nadal. Le escribo, ¿donde le escribo?”, preguntó para cerrar el juego, dejando en claro que tiene serias intenciones con la rubia.