Morena Beltrán posó en bikini desde las playas de Miami y enamoró a sus seguidores

La periodista Morena Beltrán está de vacaciones con su familia en Orlando, donde fue a conocer los parques de Disney. Desde la Florida, la joven posó en bikini en la playa y despertó suspiros.

Morena Beltrán es periodista deportiva y se hizo su lugar en ESPN por su conocimiento del juego, por el nivel de sus comentarios y la táctica que bien conoce.

A partir de sus comentarios en Twitter, la contactaron a Morena para hacer una prueba para ESPN y quedó de forma definitiva.

Morena es una de las caras femeninas de la señal y actualmente está haciendo coberturas de varios encuentros argentinos y sudamericanos como cronista de campo de juego. Además, está lista para ir a Qatar para el Mundial de Fútbol.

Desde que ingresó a ESPN en 2019, Morena comenzó a hacerse cada vez más conocida y en sus redes se refleja la buena aceptación, ya que cuenta con 1.7 millones de seguidores que reaccionan a cada una de sus publicaciones.

Morena Beltrán

Morena Beltrán marca tendencia con sus looks en las canchas de fútbol

Morena es influencer y marca tendencia con los looks que usa para ir ala cancha. No hay ocasión que Morena haya salido a la cancha y que los ojos de todas las tribunas y cámaras no se hayan posado en sus outfis tan cómodos como sensuales.

En su cuenta de Instagram, muestra cada uno de sus atuendos futboleros, sus rutinas de gym y fotos en bikini de cuando tiene un ratito libre en su apretada agenda de partidos y coberturas.

Con cada outfit que escoje, Morena siempre posa como una diosa ante la cámara y hace suspirar a todos los que la miran en las redes y en la tele.

El viaje de Morena Beltrán por Disney

Morena decidió poner un mini parate a tanto trabajo y partidos con un viaje soñado por Disney en donde mostró de cerca cómo conoció cada uno de los parques.

Morena Beltrán, con el castillo de Hogwarts de Orlando de fondo

Morena Beltrán contó que sus pasiones son Harry Potter y Marvel

Inclusive le confesó a sus seguidores cuáles son sus pasiones además del fútbol. “Sip, probablemente, lo segundo que más me guste después de la pelotita sean Harry Potter y Marvel”, les contó a sus fans desde Universal Studios.

Morena Beltrán se sacó fotos desde Universal Studios

Morena Beltrán, en Universal Studios

Además de vivir la aventura de Disney, Morena pasó por las playas de la Florida y desde allí, compartió un par de fotos en bikini color rojo que dejaron sin palabras a sus seguidores.

Morena Beltrán, desde la playa en la Florida