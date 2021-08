Mirtha Legrand confirmó que vuelve a la televisión a reemplazar a Juana Viale

Este martes y a través de su cuenta de Twitter, Mirtha Legrand sorprendió a sus seguidores al informar: “Mi adorada nieta Juana (Viale) me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial, donde nos volvemos a encontrar. ¡Los espero!”, manifestó la conductora con una gran foto de ella y el anuncio de su esperado regreso.

Esta apresurada decisión de Mirtha respondió a la cuarentena que debe cumplir su nieta quien estuvo en París para acompañar a su hija Ámbar que se instaló en la ciudad francesa para estudiar cine.

Si bien el regreso de Mirtha estaba previsto para el 4 de septiembre junto a María Eugenia Vidal, las fechas se adelantaron y la diva está más feliz que nunca luego de tantos meses sin estar al aire y en su mesaza.

Semanas antes y muy molesta Mirtha había dicho a Teleshow: “¡No hay fecha aún y no sé de dónde salieron los invitados!... No hablé con la producción. Tampoco (sobre) la fecha y por el momento no voy a volver”, había advertido la reconocida conductora.

También su hija Marcela Tinayre se refirió a un posible regreso de la conductora a su programa: “Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”, comentó la también conductora en “LAM” (El Trece) y agregó: “Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva... Juana, ni les digo: necesita que vuelva”, cerró la mediática como anticipando lo que se venía.