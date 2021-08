Juana Viale recordó su relación con Chano Charpentier y le dedicó un emotivo mensaje

La salud de Santiago “Chano” Moreno Charpentier es seguida de cerca por sus familiares, amigos y fanáticos preocupados del estado del cantante luego de ser baleado por un policía en medio de un brote psicótico.

Internado en el sanatorio Otamendi, el músico se recupera lentamente y fue su hermano Bambi quien compartió la primera foto del músico, luego de su operación y mirando por la ventana.

Este domingo, en la pantalla del Trece, Juana Viale recibió a Fabiana Cantilo quien habló de sus pasadas adicciones y del duro proceso que aún enfrenta para no recaer.

“Justo hoy cumplo ocho años y nueve meses limpia de todo, y está claro que Chano necesita ayuda; ojalá con esto caiga en la gravedad de la situación. Pensé que estaba mejor, pero parece que volvió a consumir y eso es muy complicado, cada experiencia es diferente, pero yo ya lo había invitado a un grupo de ayuda y no quiso venir”, detalló Cantilo sobre el ex líder de Tan Biónica.

En ese momento Juana Viale no dudó en enviarle un mensaje: “Le tengo un gran cariño”, comenzó diciendo la nieta de Mirtha Legrand y luego agregó: “Yo no sé mucho, pero sé que está todavía internado, muy delicado porque recibió un impacto de bala. Ojalá se recupere pronto, y no solo de ese tema, sino en general”, dijo Juana.

La actriz y el músico tuvieron un romance muy fugaz en 2015 que duró pocas semanas pero que fue apasionado y mediático.