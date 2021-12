Mica Viciconte se descompuso mientras cocinaba y preocupó a todos en “Masterchef Celebrity 3″

La gala de última chance de este jueves en “Masterchef Celebrity 3″ contó con la presencia de Marcela La Tigresa Acuña, Charlotte Caniggia, Tití Fernández, María del Cerro, Luisa Albinoni, Paulo Kablan y Mica Viciconte. Esta última encendió las alarmas, ya que cursa su cuarto mes de embarazo y mientras manipulaba un molusco sintió nauseas.

Para lograr que uno de los siete participantes evite la gala de eliminación del próximo domingo, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, invitó a Belu Lucius, una “experta” en la materia a la hora de cocinar almejas panopeas: “Belu es la reina de la panopea, porque en ese momento no sabía trabajar con el producto, pero le hiciste frente, Belu”, señaló el conductor. Ella, con su característico humor, le respondió: “Bueno, al menos soy la reina de algo”.

Embarazada de más de cuatro meses al momento de grabar el programa, la mediática pareja de Fabián Cubero se mosteó muy complicada a la hora de limpiar el molusco, y pese a haber nacido en una ciudad portuaria como es Mar Del plata, la modelo se mostró impresionada: “No es agradable. El asco es cuando la abrís”.

“Siento que le estoy haciendo una chanchada. Es un montón”, expresó Mica con evidente cara de disgusto en su intento por llevar a cabo un ceviche. “No, no, no... Más vale que esto sea rico, porque es vomitivo”, continuó Viciconte mientras tosía, tenía arcadas, fruncía el ceño, se le arrugaba la cara.

Mica Viciconte

“Abrís y...”, explicaba la influencer, pero no pudo terminar la frase. “No, no, no, chicos. ¡No quiero más!”, dijo la joven que a esa altura ya se sospechaba si so descompostura se debía al marisco a su incipiente embarazo.

Finalmente, Mica llegó a completar su plato: un ceviche de panopea con leche de tigre y chips de batata, el cual se lamentó de no poder probar por tratarse de pescado crudo. La preparación le valió los elogios del jurado y fue considerado el mejor plato de la jornada, subiendo al balcón y evitando así la tan temida gala de eliminación.