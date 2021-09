Matías Morla fue acusado por su ex mujer de no cumplir con la cuota alimentaria

Matías Morla está nuevamente en problemas porque su ex pareja, Florencia Wendel, lo acusa de abandonar y no pasar la cuota alimentaria a la pequeña Franca de tan sólo 4 años.

Fue Maite Peñoñori quien en “LAM” (El Trece) dio detalles de la situación que tiene a Morla en la mira: “Ella está viviendo en los Estados Unidos, en Miami, hace mucho tiempo. La nena va al colegio allá y están bien, no quieren volver a Argentina. Pero él está ausente en lo económico, no tienen un acuerdo judicial ellos. Matías le sigue pagando un mínimo, lo mismo que le pasaba cuando vivía acá que alcanza para un supermercado, y allá no es nada. No estaría cumpliendo”, comenzó diciendo la angelita.

Según la panelista, la mujer exige un ajuste en el pago de acuerdo a las necesidades de su hija: “La cosa es que él se casa en octubre con su nueva pareja y ella viajaría para que la nena pueda estar con su papá. El tema es que no tienen un acuerdo formal y él no tiene visa para ir a Estados Unidos a verla”.

Franca nació en febrero del 2017 y es la tercera hija del abogado ya que él también es padre de Magdalena (de 15 años) y Felipe (de 13 años), fruto de una relación anterior.

Otro dato de color es que el padrino de Franca era Diego Maradona y que el letrado se separó de Wendel al poco tiempo de nacer la niña.