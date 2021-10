Martita Fort salió al cruce de L-Gante por compararse con Ricardo Fort y hacer un comentario polémico

Hace algunos días, L-Gante visitó el programa de América “Los Mammones” y durante la charla con Jey, el cumbiero se refirió a Ricardo Fort ante un comentarios del conductor.

Durante la entrevista del exitoso ciclo de entrevistas y música, el conductor preguntó a L-Gante si consideraba que era más popular que el millonario chocolatero. Frente a esa consigna el invitado respondió: “En cuanto a la popularidad quizás si, en cuanto a la homosexualidad no”.

Si bien en el programa no se realizó ningún comentario a la respuesta del mediático, Martita Fort no se quedó de brazos cruzados y tocó el tema en su cuenta de Instagram cuando un seguidor le preguntó qué pensaba sobre el comentario de L-Gante.

Sin demasiadas vueltas la rubia sólo expresó: “¿Ustedes realmente piensan que es más popular de lo que fue mi papá?” y eso bastó para que los fanáticos de la joven influencer entendieran el humor ácido de la joven.

Marta Fort

Sin ir más lejos y a modo de tributo, Martita emuló a su padre sentada en un gran sillón y con una fuerte actitud tanto en su look como en su mirada: “The show must go on (el show debe continuar)”, disparó en sus redes sociales y sus fanáticos enloquecieron.

Hace algunas semanas junto a su hermano Felipe, fueron tapa de la revista Caras y desde un lujoso yate en Miami los jóvenes no dudaron en afirmar: “Nuestro papá tenía razón, uno tiene que hacer lo que quiere porque no sabe si va a morirse mañana”.