La ex de Eduardo Fort destrozó a Rocío Marengo y ella no se quedó callada

La relación de Roció Marengo y Eduardo Fort dio mucho para hablar en los medios, si seguían juntos o no era la cuestión aunque el lunes, la rubia aclaró que el amor sigue intacto aunque viven en casas separadas. Y al escuchar las declaraciones, la ex mujer del empresario salió con los tapones de punta contra la mediática.

Karina Antoniali destrozó a la participante de “La academia” al decir que se “le pasó el cuarto de hora” y que habrá un montón de cosas que no conseguirá. Apenas enterada de los dichos de la madre de los hijos de Fort, Rocío recogió los guantes y le respondió con fuerza.

“¿Cómo estás a nivel familiar? ¿Va a venir Eduardo?”, le consultó Marcelo Tinelli a la rubia y ella afirmó: “Estoy con Edu. Dejen de decir que estoy separada porque no lo estoy”. Y sumó: “No sé si me va a venir a ver. Si quiere venir, que venga. Sino, el que se lo pierde es él. Si quiere pasarlo bien, que venga”.

Qué dijo Karina Antoniali sobre la relación de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Karina Antoniali apuntó contra Rocío Marengo con un mensaje duro que Rodrigo Lussich leyó en “Intrusos”: “Se dio todo lo que yo dije. A ella se le va el cuarto de hora y se olvida que con Eduardo tuvimos nuestros mellizos con alquiler de vientre porque me sacaron el útero y nos marcó a los dos. Él no quiere tener más hijos y menos casarse”.

“Me da pena ella, pero que no pretenda más de lo que le da. Eduardo es muy especial, conmigo no era así cuando estábamos casados, al contrario, era un caballero absoluto”, sumó la mujer.

“Todo lo que yo necesitaba y quería, me lo daba, pero era otra clase de relación. Yo no lo conocí con los dólares bajo el brazo. Lo hicimos juntos y por eso sigo en juicio por lo que les corresponde a mis hijos”, escribió la mujer.

E inmediatamente el periodista aclara que “Karina separa lo que es el juicio por la división de bienes, de la relación de amor que vivió con el empresario mientras estuvieron casados”.

Frente a esta situación que se vio por la pantalla de América, Marengo habló con Moskita Muerta sobre Antoniali: “Estuve cinco años sin hablar de mi relación. Elijo no contestarle porque tiene tres hijos que quiero mucho”.

“Mi relación es algo paralelo a mi laburo, cuando rascás un poquito ves que hay una mina que sufrió”, dijo la participante de “Showmatch” y sumó: “Yo no tengo vergüenza de mostrar quién soy. Me gusta que la gente lo vea”.