Marta Fort bailó frente al espejo con un atuendo metalizado y paralizó el internet al no usar ropa interior

Antes de la llegada de Lionel Messi, Miami era sinónimo de Ricardo Fort que vive en lo que sus hijos hacen a diario, muchas veces visitando el mítico lugar que tan famoso hizo al chocolatero.

Marta Fort al igual que su hermano mellizo, Felipe, son famosos desde que eran unos niños. El fallecido mediático, se encargó de que todos conozcan a sus hijos y hoy en día siguen el legado que les dejó.

Los hijos de Fort pasaron por Olga en vivo

A pesar de tener solo 19 años, Marta y Felipe hacen con su vida lo que quieren y claramente deciden cumplir con sus caprichos, lujos y superar sus expectativas. Por esta razón, cada vez que pueden visitan la ciudad que siempre fue elegida por su padre y la cual adoran como él lo hizo.

De los dos, Martita es la más mediática - tiene más de 900 mil seguidores en Instagram- y la que más escenas protagoniza en redes sociales. La joven utiliza su cuenta de dicha red social para compartir con sus seguidores todos y cada uno de los planes que realizan su día a día, y esta vez su plan no quedó relegado.

La hija de Ricardo Fort se lució con un atuendo metalizado.

En su último posteo, Fort mostró su atuendo para ir a una presentación de moda de Kosiuko, de la que es una de las promotoras en el mundo del a web.

El atuendo de Marta Fort para derretir a sus seguidores

La presencia de Marta Fort en el medio es cada vez más fuerte y su influencia en las redes sociales crece a pasos agigantados. La heredera del chocolatero más famoso, se filmó bailando junto a una amiga, usando una coqueta remera musculosa de color plateada metalizado, que combinó con un jean negro desgastado.

Por lo visto, Martita no llevaba ropa interior superior. El resto de la apuesta se conformó por un delicado maquillaje acorde a su look, y no utilizó accesorios, mostrando la totalidad de su cuerpo tatuado.

