Madonna posó sin ropa entre sábanas blancas y un descuido levantó la temperatura en Instagram

Madonna a sus 63 años se mostró sensual y prácticamente sin ropa en Instagram. La cantante levantó la temperatura en las redes y provocó que sus fotografías -al borde de la censura- superaran el millón de “me gustas”.

La artista no le teme al paso del tiempo y decidió dejar los prejuicios de lado, como prácticamente durante toda su carrera, y subió 10 fotos en ropa interior con medias de red, con unos stilettos Louboutin con su característica suela roja.

En otras, se la ve sin ropa, envuelta en sábanas blancas. En las imágenes, Madonna jugó con una cama de dos plazas y no solo se tomó fotos recostada, sino también en el suelo, debajo del mueble.

La exitosa cantante escribió en inglés “un ángel cuidándome”, por la imagen de un querubín colgada encima de la cama que usó para su producción de fotos.

Madonna compartió una osada producción de fotos.

Madonna le pidió a Carlos Menem rodar a “Evita” en la Casa Rosada

Cuando estuvo en Argentina, Madonna tuvo la oportunidad de conocer al entonces presidente, Carlos Menem. “Me decepcionó que el equipo de filmación no pudiera filmar escenas de la película, específicamente la canción del programa, “Don’t Cry for Me, Argentina”, en la Casa Rosada”, expresó la artista en su momento.

“Agarré a Menem mirando mi sostén, que se veía muy levemente”, recordó. “Siguió haciendo esto toda la noche con sus ojos penetrantes, y cuando lo vi mirando, sus ojos se quedaron en los míos”, contó Madonna.

Madonna en la piel de Evita.

Y continuó: “Empezamos a hablar sobre la reencarnación, Dios y los fenómenos psicológicos, y él dijo que cree en el poder de la magia”. “Dijo que siempre se debe creer en las cosas que no se pueden explicar. Como Dios”.

“Y pensé que una línea en el alquimista Lo que dice algo como: “Si quieres algo lo suficientemente fuerte, toda la tierra conspira para ayudarte a conseguirlo”. Y respiré hondo y dije: “Sí, por eso creo que vas a cambiar de opinión y nos dejarás filmar en el balcón de la Casa Rosada”.

“Toda la mesa se calmó y él me miró por un momento y dijo: ‘Todo es posible’”, comentó.