Los mensajes de aceptación por las redes de Mica Tinelli y Nazarena Vélez

El 2020 se coronó como el año de la aceptación. Desde el video viral de Oriana Sabatini, muchas famosas se han ido uniendo bajo la idea, el avance, de aceptar los cuerpos tal cual son. Dos de ellas, Mica Tinelli por un lado y Nazarena Vélez por otro, dedicaron posteos en las redes para mostrarse a favor de este mensaje.

Las dos publicaciones tienen lo suyo y están dedicadas a sus respectivas edades. Mica subió la “primera foto del 2021″, en donde hizo ciertas revelaciones con las que varias jóvenes se sentirán identificadas. “En mis historias conté que me da vergüenza subir fotos en bikini, por eso no suelo hacerlo... pero tengo mis días, y ayer me sentí bien”, comenzó explicando sobre su decisión para subir la foto.

“Hay días en que nos sentimos más feas, más hinchadas, y otros donde nos vemos más lindas y nos queremos así como somos”, escribió sobre una sensación que invade a muchas mujeres, sobre todo en la temporada de verano.

“Hoy en día pienso que lo único importante es aceptarnos y querernos a nosotr@s mism@s”, definió como reflexión final. “Nuestro cuerpo es nuestro templo” es la mejor frase de su escrito, que ya recibió más de 135 mil likes.

La foto que acompañó su mensaje

Desde su propio feed, Naza compartió uno de sus divertidos videos donde se muestra sin una pizca de edición. Constantemente hace reflexiones sobre la edad y lo natural que son los cambios en el cuerpo de la mujer, pero siempre con una buena cuota de humor en todos sus comentarios.

Haciendo honor a una de las canciones del verano, “Se te nota”, comenzó con un listado de sus “defectos”: “Se me nota: la panza, el qlo cayendo, la celulitis, y que ya no elijo vivir obsesionada con mi imagen”.

Cuestionando a su público, sobre todo a sus seguidoras: “Y voce??? Se que no es fácil aceptar lo que no nos gusta y que toda la vida nos dijeron que no estaba bien ni era” estético”. A mi me sigue costando subir este tipo de videos pero cada vez que una de ustedes me dice que le sirve se me va toda la vergüenza a la mi***a”, se lee en el posteo de la ex vedette que tiene más de 57 mil me gusta.