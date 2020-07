Luego de confesarse en las redes, Oriana Sabatini habló sobre las reacciones que generó su posteo

Este jueves Oriana Sabatini sorprendió a sus fanáticos al reconocer en las redes sociales que desde hace diez años sufría trastornos alimenticios y que siempre fue muy dura consigo misma.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la joven instalada en Italia junto a Paulo Dybala, mostró su cuerpo al natural con estrías, celulitis y todos los detalles que las mujeres reales tienen.

El mensaje de la hija de Catherine Fulop tuvo una repercusión impensada en miles de mujeres en el mundo que escuchó una confesión real y desinteresada de la cantante.

Este viernes, Oriana se comunicó con el equipo de “Nosotros a la Mañana” (El Trece) y sobre la repercusión de su publicación dijo: “Hola Tomi, cómo están? No tengo mucho más para agregar sobre el posteo que hice ayer. No sé lo sentí así y lo quise mandar, siento que si vuelvo a hablar del tema quiero que sea en un ambiente donde yo me sienta súper cómoda, en una conversación seria y no es por decir que su programa no sea todas esas cosas porque los veo todas las mañanas, pero lo que digo es que si me siento a hablar del tema, sea en una charla más extensa y no preguntas aisladas”, comenzó diciendo la hija de Ova Sabatini.

Luego continuó: “Para mí, es un tema súper serio e importante y me gustaría hacerlo con el respeto que se merece. No tengo nada para agregar, gracias igual por pensar en mí, pasar el video y bancarme y de verdad gracias. Un beso enorme”, concluyó.

También la joven se tomó el tiempo de leer todos los mensajes que llegaron luego de su video y de contestar a cada uno de ellos.

A través de un texto en sus historia de Instagram dijo: “Siento que es mi cumpleaños. No puedo explicar la cantidad de amor que recibí hoy, realmente nunca pensé que un posteo podía generar algo acá. Desde que lo subí no me pararon de mandar mensajes de algunos que estuvieron a mi lado todos estos años y pudieron ver en primera persona de lo que hablé hoy en mi posteo, mensajes de otros que no conozco diciéndoles a mis amigas que me hicieran llegar lo bien que les hizo leer lo que escribí, algunos emocionados, otros orgullosos, en fin, de todo”, dijo Oriana.

“Lo de hoy lo hice por mí, pero no sabía lo bien que se podía sentir pensar que también lo hice por alguien más. Sé que hay comentarios malos porque, ¿cuándo no? pero me quedo con los que me hicieron llegar todo ese amor que no sabía que tanto necesitaba. Siempre pensé que mis defectos son algo que me hacen especial, a todos en realidad, pero nunca pensé que alguien podría llegar a ‘admirarme’ por mostrar una de mis más grandes debilidades. Les agradezco de todo corazón”.

Finalmente dijo: “Muchas veces me peleo con las redes sociales, pues soy sensible y no soporto algunas cosas que leo, pero hoy me demostraron que a veces no son del todo malas. De hecho, hoy todo fue demasiado bueno”.