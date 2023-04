Leticia Siciliani posó en bikini desde las playas de Brasil y maravilló a todos con su original tatuaje

Leticia Siciliani es una actriz de promisorio futuro que en el último tiempo ha volcado toda su proyección a las plataformas digitales, transformándose en una de las más reconocidas influencers.

Lo cierto es que esta artista suele publicar en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1.3 millones de seguidores, fotografías suyas en los más espectaculares paisajes y realizando algunas promociones de empresas que las contratan.

Leticia Siciliani desde las playas de Brasil

En esta oportunidad se la pudo observar en una de las paradisíacas playas de Brasil, más precisamente en Ipanema de Río de Janeiro, donde compartió un posteo donde se la pudo observar en varias poses.

“El mar siempre trae cosas maravillosas. Pd: sí, tengo ESE tatuaje”, fue el comentario que Siciliani colocó en este posteo que cosechó más de 25 mil likes a las pocas horas de publicarse.

Leticia Siciliani desde Brasil

Lo curioso es que en una de sus fotografías se pudo observar que Siciliani se tatuó una de las montañas características de esta ciudad brasileña y que a tantos turistas de todo el mundo atrae.

Leticia Siciliani desde Brasil

Leticia Siciliani fue muy crítica con dos participantes de Gran Hermano

Leticia Siciliani apuntó contra la producción de Gran Hermano por el casting que hicieron para su última temporada, ya que ni bien comenzó, tanto Martina como Holder realizaron duras declaraciones contra la comunidad LGBTIQ+.

La actriz se trasladó a sus stories de Instagram y mostró su desagrado ante los dichos de Tomás Paul Holder y Martina Stewart Usher. Recordemos que Tomás Holder en su presentación en GH dijo: “Hago un personaje en las redes de un tincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste, a la gente le hace reír mucho”.

Por su parte, Martina lanzó un: “No entiendo eso de la bisexualidad, es rari, me da un poco de asquito’”. Entonces, Siciliani expresó con malestar: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.

Luego Leticia cuestionó con un meme de Moria Casán la estrategia que usaron desde Telefe para escoger a quienes entrarían a la casa: “Producción de GH: ‘faaa somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia, aguante nosotros’”, sentenció.