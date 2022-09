Las provocativas fotos de Leticia Siciliani acostada en una cama de hotel y en ropa interior

Leticia Siciliani es de las famosas que en las últimas semanas se tomó un descanso de su agitada agenda. La actriz hizo las valijas y partió rumbo a México, desde donde compartió las mejores fotos que no hicieron más que cosechar likes y comentarios.

La artista tiene casi un millón y medio de seguidores en Instagram, donde comparte contenido súper divertido y laboral. Aunque, de vez en cuando, les da el gusto a sus seguidores y sube las mejores fotos en ropa interior, bikini o muy poca ropa con las que enloquece a todos.

Leticia Siciliani enamoró desde México.

A través de sus historias, relató el viaje que hizo luego de haber sufrido una estafa en la que perdió todo el dinero de su cuenta y que pudo recuperar. La hermana de Griselda Siciliani, estaba haciendo trámites de su tarjeta para viajar, y fue allí que cayó en una trampa que le hizo pasar un muy mal rato.

Ya resuelto el problema del robo de su dinero, viajó a México donde disfrutó de la playa y del mar. En sus días de descanso, no dejó a sus fans sin saber de ella y les regaló algunos momentos que retrató en fotos y videos de sus vacaciones.

“Así se siente México en la piel”, escribió en la última publicación en la que compartió una seguilla de fotos en las que se la ve recostada en la cama del hotel, con los labios pintados de color rojo, el pelo suelto y un conjunto de ropa interior con el que todos deliraron.

Las fotos de Leticia recibieron más de 75.500 “likes” y cientos de comentarios en los que destacaron su sensualidad para posar. “Amorrr a la mexicanaaaaaaa”, “Fuaaa nena”, “Se me hace agua la boca”, “te ves tan sexy”, “Aaa buennooo miren cuánta belleza con bronceado made in mexico”, “Te comería a besos hasta el próximo mundial”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Leticia, al parecer viajó, con su pareja a México, perr nunca la mostró. Sin embargo, dejó en claro que disfrutó a pleno de este viaje en el que buceó, paseó en barco, tomó sol y hasta tuvo día de spa.

“Es que la lluvia no existe cuando estás rodeada de tanta belleza. Y no es sólo la naturaleza, les juro que hace mucho tiempo no conocía a personas tan amables y atentas. El amor, un paraíso natural, comida deliciosa (mención especial a LA bebida. Si esto no es LA FELICIDAD , decime qué es?”, escribió la artista en una de sus publicaciones para describir su viaje.

