Las impresionantes fotos del traje de pintura que Eiza González lleva en la campaña de Louis Vuitton

Puro arte! Es la forma en que los usuarios de las redes se refieren a Eiza González en la última campaña de Louis Vuitton. Cubierta con un traje de pintura que asemeja al atardecer en una hermosa playa, la actriz presenta la nueva fragancia de la marca que miles de mujeres eligen en el mundo. Este es también un triunfo latino, ya que Eiza se ha convertido en la primer mexicana en llevar el honor de ser una de las elegidas por Louis Vuitton para representar su nuevo producto.

En sus mismas redes, la actriz compartió las imágenes en donde luce un body painting con los colores del frasco de la fragancia On The Beach de la firma francesa. El proceso finalmente resultó en una sesión impresionante, confesó que el proceso de pintura tomó ocho horas, y casi cuatro el poder sacarse todo el maquillaje.

Como pie de foto, la mexicana agradeció por esta oportunidad en su carrera: “Más que honrada de convertirme en la nueva cara de la fragancia Louis Vuitton en la playa. En colaboración con Alex Israel quien pintó su hermoso arte. Muchas gracias equipo creativo y en especial a la familia Louis Vuitton. Esto es muy especial”.

On the Beach, la nueva fragancia de Louis Vuitton.

Sus inicios fueron como actriz de telenovelas en México, pero nunca dejó de trabajar para conseguir sus sueños y la fama con la que había soñado. En los últimos años, Eiza ha logrado ir a pasos agigantados en Hollywood , participando en películas que la pusieron en escena, como “Baby Driver”. Pero ahora comparte crédito y éxito junto a Rosamund Pike, gracias a la película de Netflix “Descuida, yo te cuido”, además de estar en el estreno de “Godzilla vs Kong”.

Las latinas y el mundo de la moda

Cuando tuvo una entrevista especial con la revista Vogue, reconoció que esto lo ve como un enorme avance para las latinas, que ahora espera se puedan sentir más incluidas en el mundo de la moda : “Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no vería muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas marcas a gran escala”, cuenta sobre su impresión en la niñez.

“Siempre me vendieron un poco que tenía que ser un estilo específico de mujer y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo verán una campaña como ésta y se reconocerán en ella con la escala de la marca me honra y me hace feliz”, explicaba sobre el impacto que espera generar colaborando con Louis Vuitton. “Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas”, concluyó