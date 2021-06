Las fotos de Wanda Nara en bikini que causan furor en las redes

En su cuenta de Instagram, Wanda Nara nos tiene el día acerca de su lujosa vida. Esta vez, la mediática posó con una bikini rota de color negro, mientras disfrutaba del sol que le brindaba las playas de Tanzania, en sus excéntricas vacaciones en el continente africano.

“Cuando el fotógrafo me dice girate que te hago una foto . Y le digo espera que me acomodo”, expresó la mediática refiriéndose a su esposo, Mauro Icardi, quien ofició de fotógrafo para una foto que causó furor en las redes, recolectando más de 217mil likes.

Pero está publicación no es la única que nos ha dejado Wanda, ya que esas tardes soleadas ameritaron algunas selfies, vistas espectaculares , paisajes y animales salvajes y, por supuesto, románticas fotos en pareja.

Otra de las fotos que despertó la algarabía de sus seguidores es una que Nara posa acostada con la misma bikini negra, con recortes en sus glúteos y espalda, donde dejó entrever sus tatuajes ocultos, acompañando ese outfit con un sombrero marca Gucci. Su publicación cosechó miles de comentarios y superó los 350 mil likes.

Vacaciones en África

El matrimonio Icardi aprovechó una serie de circunstancias para romper con la monotonía y tomarse unas vacaciones en un lugar poco común. Wanda acaba de sacar una línea de maquillaje, mientras el jugador no fue convocado por el director técnico Lionel Scaloni para jugar en la Selección Nacional en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, ni tampoco para la Copa américa que se disputará en Brasil. Es por esto que optaron por tomarse un descanso y aprovechar las bondades del continente africano y viajaron solos.

“Ayer que fue nuestro aniversario, me sorprendió con un viaje que haremos en las próximas horas. ¡Tremendo! O sea: no me lo imaginaba. Porque a mí me gusta viajar y a él no”, contó sorprendida cuando se enteró de este viaje, motivado por el séptimo aniversario de casados de la pareja, quien contrajo matrimonio el El 27 de mayo de 2014.