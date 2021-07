Lali Espósito se enamoró de un participante de La Voz Argentina y puso fecha de casamiento

Finalizaron las audiciones a ciegas de La Voz Argentina y el último participante en ingresar se llevó mucho más que el apoyo de Mau y Ricky para estar en el programa. Facundo Giovos es cordobés y enamoró a Lali Espósito no solo con su talento sino también con su físico.

La cantante quedó fascinada con la voz del participante de 26 años, pero no puso darse vuelta porque ya había completado su equipo. Y no solo eso, quedó aún más impactada al verlo cara a cara y no pudo ocultar que se sintió atraída por él.

Facundo Giovos, el participante que enamoró a Lali Espósito en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Estoy indignada con esta parte del programa. No puede ser que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble como vos”, dijo la actriz al ver al participante sobre el escenario.

Mau y Ricky serán los coaches de Facundo y apenas notaron que a la cantante le había gustado su participante, se lo presentaron. Además, le pidieron que cante un tema dedicado especialmente a Lali y el joven interpretó “Sabor a mi” de Luis Miguel.

Facundo Giovos, el participante que enamoró a Lali Espósito en La Voz Argentina. Captura del vivo.

“Soy la típica que me hago la canchera...”, dijo y se la notó nerviosa con la presencia de Facundo. “¿Lali te gustó cómo cantó?”, le preguntó Mau y ella respondió muy pícara: “Sí, también me gustó cómo cantó”. Y cuando lo vio de cerca no pudo contenerse y dijo “chicos es re guapo”.

Luego, la cantante se acercó a los padres del cordobés que lo esperaban en un costado del escenario y al grito de “mis suegros” les explicó por qué no se dio vuelta y puso fecha para la fiesta de casamiento para el mes de noviembre.

Aunque las esperanzas de que haga pareja con la artista se desmoronaron cuando Marley contó que está en pareja y en redes confirmaron que tiene novia, pero le dieron una noticia a la cantante: Facundo tiene un hermano gemelo.