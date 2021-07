Lali Espósito al borde del llanto tras escuchar a uno de los participantes en “La Voz Argentina”

“La Voz Argentina” (Telefe) sigue adelante y este lunes se vivió la penúltima gala de audición a ciegas, antes de que comience la etapa más dura de todas: las batallas. En este marco, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau & Ricky y Lali Espósito se apresuran a terminar de perfilar su equipo que contarán con 24 participantes por coach y fue esta última quien no pudo contener las lágrimas al escuchar a uno de los aspirantes a artista.

Hugo Ruiz, un participante oriundo de Salta que se presentó como “un participante que siempre juega a ganarle a la vida”. Cuando le preguntaron a qué se dedicaba, se definió como un “Todólogo en tiempos de pandemia” y aseguró que tuvo que dedicarse a varios rubros para poder mantener a su familia en pie durante la etapa más dura del 2020.

“Tonada de un viejo amor” fue el tema elegido por Hugo que, ni bien comenzó, provocó que a la cantante ex “Casi Ángeles” se le pusieran los ojos llorosos y pulse el botón rojo y se diera la vuelta para que el salteño forme parte de su equipo.

“Lo hiciste tan desde el corazón, cuando te escuché me sentí muy afortunada. Dije ' qué privilegio poder dedicarme a esto cuando hay tanta gente que no se puede subir a los escenarios a los que yo me he subido”, expresó Lali, quien recordó a un tío suyo que vive en Santiago del Estero y que suele cantar esa canción.

“Merecés estar en La Voz. Merecés estar en un escenario y que la gente pague una entrada para verte cantar”, completó la artista. Por su parte, Ricky confesó el verdadero motivo por el que no giró su silla: “No me di vuelta solamente porque te vi llorando y me dije ‘no da pelear ahora’”, bromeó uno de los hermanos Montaner.

“Te agradezco de corazón, le pongo mucho amor a lo que hago y me alegra saber que te emocionaste con mi canción”, le dijo Hugo a la actriz, luego de que esta le diera la bienvenida a su team. “A relajarse y a disfrutar”, aseguró Ruiz a Marley.