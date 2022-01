La foto retro de Boy Olmi y Carola Reyna: un amor que vence el paso de los años

Carola Reyna (59) y Boy Olmi (66) no solo son de los actores más talentosos del país, sino también una querida pareja por el público que lleva más de 25 años de relación formal.

En los últimos días, el matrimonio viajó a Mendoza y cumplió su sueño de recorrer los bellos paisajes en su motorhome, sin demasiados lujos ni preocupaciones.

El viaje en motorhome de Boy Olmi y Carola Reyna por Mendoza. Una pareja con energía muy positiva. / Gentileza

“Viajar con la casita a cuestas era un sueño de toda la vida. Fue un viaje transformador. Lleno de aventuras y de gente increíble que nos abrió sus puertas y su corazón. Experimenté una libertad única. Brindo por llevar a cabo los deseos. Son épocas que nos indican que no hay que postergar nada. Vayamos en busca de lo importante. De lo que nos haga felices por algún motivo. Salud”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram, donde sumó preciosas postales del viaje.

Actualmente, Carola Reyna se prepara para volver a la televisión en “El primero de nosotros”, la telenovela que estrenará Telefe en 2022, mientras que Boy Olmi sigue con la conducción del show de juegos “La hora exacta” (Canal 9).

La foto retro de Boy Olmi y Carola Reyna

El exparticipante de “MasterChef Celebrity” y la cinco veces galardonada con el Premio ACE están juntos hace tres décadas. El amor que se tienen lo muestran tanto delante de las cámaras como detrás. Hace unas semanas comenzó a circular en las redes una imagen de cuando la pareja aún no estaba casada en 1990 (formalizaron su vínculo en 1994).

La foto retro de Boy Olmi y Carola Reyna - Gentileza TW @arg_beauty

En la foto se los puede ver juntos y sonriendo. La misma fue desarchivada por una cuenta de Twitter (@arg_beauty) que se destaca por mostrar material inédito del espectáculo argentino.

“Siempre me llamó la atención, siempre me pareció un personaje extraño. Era actor pero no encajaba con el típico actor. Me acuerdo que se había ido a México a grabar una novela y en ese momento se puso a filmar el backstage, se entretenía con la mega producción que metió Televisa. Llegó acá y lo presentaba en lo de Badía y yo pensaba ‘mirá a este tipo’”, contó tiempo atrás Carola sobre su “flechazo” con Boy Olmi.