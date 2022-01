La historia de amor de Carola Reyna y Boy Olmi

Boy Olmi y Carola Reyna son dos de los actores argentinos más queridos en el medio y de las parejas más consolidadas del espectáculo. Ambos son bastante perfil bajo y comparten el amor por la naturaleza, lo que los llevó a recorrer Mendoza en su motorhome, un sueño que tenían pendiente e hicieron realidad.

A través de su cuenta de Instagram, Carola compartió algunas postales de su paseo por la provincia del sol y del buen vino y una breve reseña que dejó maravillados a sus seguidores.

“Volvimos de recorrer Mendoza en motorhome. Viajar con la casita a cuestas era un sueño de toda la vida. Fue un viaje transformador. Lleno de aventuras y de gente increíble que nos abrió sus puertas y su corazón”, comentó la actriz.

Y aseguró: “Experimenté una libertad única. Brindo por llevar a cabo los deseos. Son épocas que nos indican que no hay que postergar nada. Vayamos en busca de lo importante. De lo que nos haga felices por algún motivo. Salud y muuuucho amor”.

El viaje en motorhome de Boy Olmi y Carola Reyna por Mendoza.

La historia de amor de Boy Olmi y Carola Reyna

“Siempre me llamó la atención, siempre me pareció un personaje extraño. Era actor pero no encajaba con el típico actor... Yo pensaba ‘mirá a este tipo’”, recordó Carola tiempo atrás en la mesa de Mirtha Legrand.

“Me parecía interesante. Era amigo de mis amigos, siempre me gustaba. Lo vi por primera vez en la puerta del Astral. Los ojos turquesa me encandilaron. Él tenía un saco con una chapa de nácar, muy particular. Recuerdo haber pensado: ‘Todavía no’”, detalló entonces la actriz sobre lo que sentía por Boy antes de ser pareja.

Hasta que finalmente no pudo resistir el flechazo: “Me lo crucé tomando un helado, después me llamó para trabajar juntos en un programa de viajes, pero yo estaba embarazada. Y cuando hicimos juntos la telenovela ‘Apasionada’ (1992) caímos rendidos. El día que empecé a grabar dije ‘listo’. Lo miré y no pude evitar sentir lo que sentí”.

El casamiento fue en 1994, y desde entonces permanecen juntos. No tienen hijos en común, pero ella es madre de Rafael y él de Carlos.

La foto retro de Boy Olmi y Carola Reyna - Gentileza TW @arg_beauty

“Nos cagamos de risa muchísimo. Hay momentos en que creemos conocernos muchísimo”, contó por su parte Boy Olmi en una entrevista que dio en 2020 al programa radial “Últimos cartuchos”.

“Nos divertimos mucho con Carola. Yo creo que hay algunos factores para la continuidad de la pareja que son esenciales y aspiro a eso. Uno tiene que ver con el divertirse, otro con el atraerse, sorprenderse y no sé si eso genera admiración en el otro o atracción por el otro”, señaló el actor, director y conductor sobre las claves para mantener la llama viva.