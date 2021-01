La ex “Chiquititas” Catalina Artusi denuncia a su ex de no devolverle a su hijo

Catalina Artusi la conocemos de cuando era apenas una niña por actuar en “Chiquititas”, “Floricienta”, “Verano del ´98″ y “Mi hermano es un clon”. Y hoy es noticia porque denuncia a su ex pareja de no devolverle a su hijo.

Actualmente está alejada de los medios y abocada al cuidado de su hijo Bacco, de 10 años, quien padece problemas respiratorios.

Catalina formó pareja con el ex futbolista Juan Manuel Torres y actualmente están separados, comparten la tenencia del menor y él vive en Corrientes junto a su actual mujer e hijos.

Hace 4 meses atrás, Torres (ex Racing y San Lorenzo) le pidió a la ex actriz el permiso para llevarse a Bacco al interior del país y hoy el caso es noticia porque el hombre no respetó los plazos y no le devolvía el niño.

Artusi realizó la denuncia pertinente porque el pequeño tenía que volver hace semanas a su casa y eso no ocurrió. “Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito. Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse”, reveló ella.

Por suerte hoy el pequeño está con su mamá pero no la pasó nada bien y Catalina calificó lo sucedido como un secuestro porque cortaron todo tipo de comunicación con la madre del menor.

La ex “Chiquititas” le escribió a Juan Manuel para que su hijo en común se pueda comunicar con su madre pero le arrebataron el teléfono cuando esto ocurría. Según ella, el pequeño le manifestaba sus ganas de volver por lo que la joven viajó hasta Corrientes y ahora no lo encuentra.