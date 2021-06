La dura infancia de Ximena Capristo: “Viví en un auto porque no teníamos adónde dormir”

Este sábado Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados en su “PH Podemos hablar” (Telefé) y en una noche llena de anécdotas y experiencias de vida, Ximena Capristo sorprendió al contar la dura infancia que debió vivir.

Todo comenzó cuando el padre de la ex “Gran Hermano” abandonó a su mujer embarazada. Los tiempos se complicaron, la mamá de Ximena perdió el trabajo y quebró económicamente por lo que no pudieron alquilar más y no les quedó otra opción que dormir adentro de un auto en la calle que les prestó un vecino.

“Mi infancia fue linda pero sin un representante masculino. Cuando mi mamá se quedó embarazada de mí, él la abandonó”, comenzó diciendo la actriz.

“Yo tenía 6 o 7 años y nunca falté a la escuela. Hasta que salimos adelante y pudimos alquilar un departamento”, comenzó diciendo y relató que a su padre recién lo conoció cuando ingresó al reality en donde se convirtió en popular.

“Mi mamá fue a pedirle ayuda a él y no le dio un peso y le dijo que le daba comida de restaurant”, recordó la mediática.

“A los 14 trabajaba en la barra de un bar. Pasaron los años, salió adelante y después mi mamá me anotó en Gran Hermano”, contó.

“Estudié teatro desde chica y nunca quedaba en los casting. Me anoté en Gran Hermano y mi papá quería ir a conocerme y estar”, finalizó la actriz su relato ante la sorpresa del conductor y del invitado.