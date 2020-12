“Yo también quiero mi permitido”, le reclamó Ximena Capristo a Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti tuvieron una escandalosa separación porque él coqueteaba con otra mujer. La actriz lo expuso en público y ahora, ella reveló: “Yo también quiero mi permitido”. La pareja se dio una nueva oportunidad en el amor aunque la morocha sigue dolida.

Ambos participantes de “Gran hermano” visitaron a Flor Peña en su programa “Flor de equipo” y hablaron de su fugaz crisis. “Estamos remándola, no estamos bien al cien por ciento”, soltó la mamá de Félix, su único hijo fruto de su matrimonio con Conti.

A lo que él agregó que están bien y que no hubo infidelidad pero sí mensajes: “No estuve con otra mujer ni pasó absolutamente nada de lo que se estuvo diciendo en todos lados... Me acusaron de un delito que no cometí, ella solo mostró unos mensajes”.

Ximena en ese punto de la entrevista se mostró molesta porque antes del escándalo, ella le había propuesto abrir la pareja y Gustavo le dijo que ¡no!. Por eso, para Capristo, esos mensajes hot si fueron una infidelidad.

“Yo lo amo a él pero quiero tener mi permitido. Y él me dijo que no. Y como yo lo respeto a él... Pero bueno, después aparecen esos mensajes y parece que yo estoy loca. Yo quería la libertad y la pareja abierta, pero él no quiso”, dijo sincera al 100% en el programa de Telefe.