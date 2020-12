Belén Francese y el deseo de casarse sin barbijo, ¿la dejarán?

Belén Francese y Fabián Lencinas están en pareja desde hace un largo tiempo y en mayo iban a casarse pero llegó la cuarentena y sus planes se reprogramaron. El día de la boda es hoy, cuando empiece a caer el sol en Mendoza. Y como quedan solo horas para que la actriz y el empresario den el “Sí”, te contamos algunos detalles de último momento.

Fabián es mendocino y por eso la celebración se realizará en nuestra provincia, en los jardines de la bodega Jean Bousquet, en Tupungato, con la montaña y solo 40 invitados como testigos.

“Espero que el juez nos permita quitarnos los barbijos durante la ceremonia, que también es al aire libre”, confió Francese quien tuvo coronavirus junto a su pareja al principio de la pandemia y hoy disfruta de su mejor momento. Y es que hoy anunció a los cuatro vientos que está embarazada de tres meses.

“Estoy muy ansiosa y nerviosa, soy muy detallista y quiero que todo salga como en mis sueños, todo divino. El vestido está listo y es de Claudia Arce. Ella me calma, me dice que voy a ser divina, que me quede tranquila. Es un genia total “, suma la artista que caminará hasta el altar donde la esperará su pareja con un diseño de Daniel Casalnuovo.

Sobre su nueva fecha de boda y los planes que vieron derrumbarse a mediados del 2020, Belén compartió: “Estábamos pensando en dejarlo para el año que viene pero hace poco, en un viaje a Mendoza, vimos una oportunidad de casarnos en un lugar muy bonito y dijimos: ‘por qué no lo hacemos ahora si era nuestro plan. ¡Que la pandemia no nos detenga!”.

La ceremonia íntima de este 28 de diciembre será íntima y los esposos esperarán a que “todo esto haya pasado y el mundo esté más cómodo” para realizar una fiesta. “Por ahora es una celebración que no deja de ser una fiesta, obviamente, sino más relajada, en familia. Incluso tuve que dejar afuera a primos y tíos porque mi mamá tiene 16 hermanos y si algún día hago una fiesta con todos, debería ser en el Luna Park porque tengo 74 primos”, explicó riéndose.

Y la actriz añadió: “También tengo mucha gente en el medio a la que quiero mucho. Moria Casán me reprochó casarme un lunes a propósito porque tiene una grabación del ‘Cantando’, me dijo que le gustaría estar al igual que Marley. Espero poder celebrar con todos ellos en otro momento”.

A horas de casarse, Francese recibió mensajes muy lindos, cálidos, llenos de amor y buenos deseos. Además de los chistes sobre contraer matrimonio el Día de los Santos Inocentes, en pandemia y un lunes. “Les prometo que alguna vez lo haré como teníamos planeado: un sábado y en Buenos Aires”, respondió a todos sus allegados que quisieron estar presente en su gran día, de alguna manera u otra.