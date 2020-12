“No me digan que...”, el profundo mensaje de Benjamín Vicuña antes de terminar el 2020

Bajo el hashtag y título de “No me digan que”, Benjamín Vicuña llama a todos sus seguidores y a cualquier usuario de Instagram a reflexionar con él sobre el terrible año que ya va quedando atrás, un “año absolutamente bisagra en nuestras vidas. Un año de mierda en donde tuvimos que aprender que todo es pasajero”, como el mismo le dice.

Con una foto en blanco que solo lleva el nombre ya mencionado, el actor sigue con una galería donde el texto es protagonista. Comienza justificando su misma frase: “No me digan que no están cansados de este tipo de reflexiones. Pero es así, no queda otra, hay que escribirlo, hay que fotografiarlo, hay que contarlo. Ya tendremos la distancia necesaria como para poder filmarlo incluso. No me digan que no es épico. No me digan que por momentos, no todo parece un pasaje bíblico moderno. No me digan que las casualidades o causalidades hacen que se paren los pelos”.

“Espero que con esta Navidad se endulcen, que aparezcan esos corazones gigantes y que finalmente podamos tener paz, amor, solidaridad, cariño, respeto, salud. No me digan que no se sintieron chiquititos, pequeños y que tuvieron que ser grandes y gigantes como en “La Vida es Bella”, con sus hijos, con sus padres”. Y continuando con su frase de cabecera escribió: “No me digan que no aprendieron nada. No me digan que no se sienten orgullosos de la condición humana, de cómo nos levantamos una y mil veces, de cómo nos acostumbramos a la distancia social, a tener que andar con barbijos, tapabocas, a no poder saludarnos”.

Incluso apeló a todos como raza: “El ser humano tiene una capacidad de adaptación realmente sorprendente y por eso somos quienes somos. Y por eso construimos la historia”. Y antes de terminar, recordó todo lo bueno que puede venir: “Estoy seguro que en medio de la tormenta vienen tiempos mejores. Tiempos de conversación, de risas, de reencuentro, tiempos de volver a reafirmar quienes somos y creer en nosotros, en cómo pudimos ser parte de este gran momento histórico. Nosotros, nuestros hijos, nuestros viejos, quienes perdimos a alguien”.

“Comparto con ustedes estas palabras de comienzo, de esperanza. Comparto con ustedes estos segundos de silencio para esperar la música, para brindar por la salud, por el amor y por el nacimiento. Feliz nacimiento a todos y todas. Que renazca en nosotros la capacidad de soñar, de escuchar al otro y de ser libres”.

Su mensaje, obviamente, es mucho más largo, pero al menos las palabras condensadas expresan a rasgos lo que el actor quiere expresar.