Karina Jelinek habló de su deseo de ser madre y confesó que adoptaría un niño: “Seré mamá soltera pero feliz”

Karina Jelinek fue como invitada este miércoles a Los Mammones y, como en cada aparición de la modelo en televisión, sorprendió con diferentes revelaciones. Ante la insistente pregunta de Jey Mammón, habló sobre su deseo de ser mamá, un tema que su abogada, Ana Rosenfeld, confirmó en los medios. Sin embargo, aclaró algunas de las cosas que dijo la letrada.

“¿Te gustaría ser madre? lo vi en una noticia por eso te lo digo”, le preguntó Jey a Jelinek. A lo que ella contestó: “Sí. Estoy con ganas de ser mamá y estoy en trámites. Hasta que bien segura y hasta que no sepa todo como voy a hacer, no voy a dar más información. Pero quiero ser mamá. Seré mamá soltera pero feliz”.

Karina Jelinek habló de su deseo de ser madre. Gentileza.

“Más allá del destino o del lugar. ¿La modalidad de la subrogación de vientre la contemplaste como una posibilidad?”, insistió el conductor. A lo que Karina confirmó con un seco “sí”.

“¿Pero es la única posibilidad que pensaste? Te lo pregunto en serio porque de verdad es un mundo que a mi me encanta el de la maternidad y paternidad. A mí también me gustaría en algún momento”, comentó el artista. Y buscó indagar más sobre los deseos y proyectos de su invitada: “Podrías adoptar también... ¿o no?”.

“Hay tantos niños que no tienen dónde ir que me encantaría adoptar. Me encantaría tener tipo un aren de niños en mi casa. Que estén en mi casa felices. Que no solo salgan de mi panza”, dijo con total sinceridad Karina.