Karina Jelinek explicó por qué echó a su soñador del Cantando

Karina Jelinek puso un reemplazo para su sonador en el Cantando 2020. Como el hecho trascendió en los medios, la modelo prefirió aclarar cuáles fueron sus motivos en su cuenta personal de Twitter.

La empresaria argumentó que no se sentía cómoda con el tono de voz de su compañero, por tal motivo prefirió buscar a otro que fuera más compatible. Según publicó la revista Pronto, el soñador estaba “destrozado” al conocer la novedad por la propina Karina, quien mediante mensajes le indicó que no seguirían cantando juntos.

Es por eso que la explicación de la modelo no se hizo esperar. “Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Chris es un gran cantante y se nota que es buena persona! Y eso no tiene nada que ver con mi decisión”, expresó Jelinek en Twitter.

Asimismo, la empresaria admitió que como ella no es profesional en el canto, tiene más dificultades para encontrar una voz que sea compatible con la de ella. “Cómo saben yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho... después del primer ensayo noté que Chris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla. Viendo eso, como no sé nada de canto pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí... y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así, un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió”, aclaró.

De allí que Jelinek decidiera cantar con “Manu”, el nuevo soñador que la acompañará en el ciclo de Ideas. “Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona ... solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!”, concluyó sobre las acusaciones de dejar sin trabajo al joven cantante.