Julieta Nair Calvo hizo un fuerte descargo contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

El lunes 27, Julieta Nair Calvo se despidió de la pista de ShowMatch: La academia y anunció que está esperando su primer hijo junto a Andrés Rolando, su pareja hace cuatro años. “Me da cosita tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizás sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperando esto y estoy muy contenta de poder comunicar que se viene un o una mini Juli”, manifestó.

Y aunque el motivo que expuso para dejar el programa que conduce Marcelo Tinelli era más que válido, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la cuestionaron en Intrusos. Y lejos de dejarlo pasar, la actriz respondió con un fuerte descargo.

“Gracias a las chicas del panel de Intrusos por ser cálidas y empáticas conmigo”, empezó en su cuenta de Twitter. Y apuntó contra los periodistas que están al frente del ciclo: “No puedo decir lo mismo de los conductores. Qué lástima, teniendo un espacio propio para comunicar, que en lugar de decir felicitaciones, critiquen y juzguen mi decisión. En fin”.

Julieta Nair Calvo habló del nombre que le pondrá a su bebé

La artista está feliz y ansiosa por la llegada de su bebé. Y aunque todavía no sabe el sexo, intuye que es un varón, motivo por el que casi tiene definido cómo lo llamara. “Estamos discutiendo nombres... Yo me imagino un varón, pero no sé si es la cultura que decimos ‘varón’, o ‘el bebé’. De nena tiene una opción y de varón tiene una o dos opciones. Está ahí medio definido”, reveló.