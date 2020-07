Horóscopo: los signos menos amorosos del zodiaco

Mientras que muchos signos del zodiaco están dispuestos a dejarse llevar por sus sentimientos y son cariñosos, tiernos y románticos con el otro; están las personas que son todo lo contrario. No es que no pueden expresar ni que no sentimientos positivos sino que son más selectivos.

Cáncer: Suele ser muy desconfiado y tiende a ocultar lo que siente. Suele sospechar de sus parejas y someterlos a pruebas constantemente por lo que son frecuentemente ligados al juicio de que no se entregan a sus seres amados.

Aries: No son muy adeptos de presumir o mostrar lo que sienten. Frente a estas situaciones prefieren mantener su individualidad y su libertad, por lo que suelen ser imponentes. No les gusta hacer muestras de cariño pero cuando lo hacen son detallistas y entregan y todo su cariño.

Virgo: Además de perfeccionistas, las personas de este signo no dirán qué piensan o sienten si creen que eso puede ser usado en su contra. Buscarán alejar a los otros con sus actitudes. A sus seres amados ofrecen su lealtad y amor incondicional.

Escorpio: A este signo lo rige la tendencia al rencor ya que suelen poner en la balanza todo lo que les han hecho y lo que sienten. Este tipo de situaciones evita que estas personas sean afectuosas, aunque con mucho trabajo se puede recuperar su confianza.