Herencia de Diego Maradona: la justicia de Miami falló a favor de Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando

Luego de la muerte de Diego Maradona comenzó una fuerte puja entre quienes fueron los responsables de su muerte y todos aquellos que podrían recibir una parte de la gran herencia que dejó el astro del fútbol. En cuanto a esto último, la herencia, la justicia de Miami decidió que Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando administren los bienes de su padre en Estados Unidos.

Además, los magistrados también los incluyeron en la causa que tiene como principal imputada a Claudia Villafañe , donde se le reclaman dos millones y medio de dólares por la compra de unos departamentos durante el periodo que estuvo separada pero no oficialmente divorciada.

En relación a esta causa el lunes pasado Matías Morla contó en TV Nostra que él les había dado una solución para terminar la pelea legal. “Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna y le di la solución de esto. Les dije: ‘Denle el millón novecientos cincuenta mil dólares que sacaron de la cuenta de Diego cuando nació Dieguito Fernando y estaba en la caja de seguridad’”.

La versión de Claudia Villafañe

A principios del mes pasado, la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity rompió el silencio en Polémica en el Bar y aseguró que se estaban diciendo “barbaridades” en relación al fallecimiento del ex campeón del mundo. “La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo”, comenzó diciendo.

Claudia Villafañe fue la ganadora del reality culinario que se consagró como lo más visto del año (Instagram).

Ahora que salieron los audios, donde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio diciendo que me entregaron el cadáver”, siguió Villafañe.

“Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego (sumando a Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando) y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo”, afirmó la madre de Dalma y Gianinna en relación al velatorio.

Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él (Víctor Stinfale) que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía”, finalizó.