Gianinna Maradona disparó contra Verónica Ojeda por revelar la fortuna que cobró por el partido homenaje a Diego Maradona

El pasado martes 14 de diciembre en Arabia Saudita se disputó la Maradona Cup, donde Boca Juniors derrotó por penales al Barcelona y allí se hizo presente Claudia Villafañe, junto a sus hijas Dalma y Gianinna Maradona y el hermano del Diez, Lalo Maradona.

Todo se festejó en un marco muy emotivo y sin polémica, hasta que este jueves Verónica Ojeda reveló que las hijas del astro no fueron gratis, sino que recibieron una importante cifra en dólares para asistir al evento.

Dalma y Gianinna Maradona en la premiación junto a Carlos Izquierdoz, el capitán de Boca. (Captura TV) Gentileza

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen”, sentenció la mamá de Dieguito Fernando en diálogo con Toti Pasman en “Fútbol 910″ por radio La Red.

Por su parte Gianinna no se quedó callada e hizo frente a estos comentarios de la ex de su padre: : “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí que no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los boludos”. Y agregó: “Que bien que el Zoom está grabado y nuestra conversación posterior también”, expresó en Twitter la segunda hija de Diego.

“Y paso a explicarte para que dejes de hablar al pedo de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por cinco integrantes. No sólo Dalma y Gianinna. Fin”, sentenció de forma picante la joven.

Estos tuits recibieron respuestas de todo tipo, como el de una usuaria que expresó: “Rematar la casa de tus abuelos, toda la historia que tiene de Diego... yo si fuera la hija haría todo lo posible por no hacerlo. Hagan un esfuerzo y que no quede para cualquiera”. Ante semejantes dichos, la segunda hija de Claudia Villafañe contestó sin filtro: “¿Sabés cuál es el problema? Que si hay tres de los herederos que quieren hacerlo ganan por mayoría, y las deudas que hoy tiene la sucesión son imposibles de afrontar, números que nadie se imagina”.