Wanda Nara presentó su nueva línea de cosméticos y aseguró que recibió para regresar a la televisión

Wanda Nara acaba de cumplir 35 años y para celebrar la vida decidió tomarse un avión rumbo a la Argentina con sus hijos y sin Mauro Icardi, quien se sumará a la familia en los próximos días para festejar las fiestas de fin de año en el país.

En este marco la empresaria aprovechó para realizar algunas actividades relacionadas a su actualidad laboral al inaugurar el local físico de “Wanda Cosmetics” en el shopping Abasto, ubicado en Capital Federal.

Para realizar esta presentación, Wanda organizó una conferencia de prensa privada en el auditorio del Museo de los Niños. En medio de algunas preguntas, la esposa de Mauro Icardi reveló cuáles serán ahora sus pasos en el ámbito laboral, ya que se especuló con un regreso a la televisión después de la entrevista que le realizó Susana Giménez.

“Tuve un par de propuestas. Marcelo Tinelli tuvo una alocada idea de traerme en su último programa de “ShowMatch: La Academia” pero no pude llegar”, comenzó Nara y luego continuó: “Siempre la televisión argentina me invita a un montón proyectos y es difícil por mi familia y la vida que tenemos allá. Me tienta un montón, Susana me dijo que no se tomaba un avión hacía un montón, estaba sacada porque estaba toda contracturada”.

“Seguramente haga algo para alguna plataforma. Hay una propuesta muy interesante de un documental y siempre está pendiente que quieren hacer mi reality”, finalizó Wanda acerca de sus chances de regresar a la televisión nacional.

La hermana de Zaira Nara arribó esta semana a la Argentina y ya tiene nuevo hogar. Se trata del inueble que Wanda tenía con Maxi López en un barrio privado de zona norte y que acaba de obtener luego de años de disputa por las cuotas alimentarias de tres de sus niños.

“My home” (Mi casa), escribió Wanda al compartir la vista del atardecer en sus historias de Instagram. Allí agregó: “La hora más linda”. Además adjuntó algunas imágenes de la propiedad.

La casa de Wanda en Nordelta