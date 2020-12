Flor Peña visitó MasterChef Celebrity: El piropo del Mono Kapanga y sus palabras a Claudia Villafañe

Después de la pérdida en la última gala de eliminación, con la salida del Turco García, MasterChef Celebrity necesitaba de un toque especial para levantar ánimos. Es por eso que como invitada especial se presentó Florencia Peña en las cocinas de uno de los programas con más rating. Con su extravagante personalidad y humor contagioso, la actriz logró levantar el clima de los concursantes e incluso tuvo un cruce de palabras interesantes con uno o dos.

“Entraste muy Moni Argento”, le dijo Santiago del Moro cuando recién pisaba el programa, a lo que Flor declaró su sorpresa a la invitación: “Es que uno lo ve siempre en la casa el programa. Hoy entré y estaba como maravillada”. Después de definirse como buena cocinera, reconoció que prefiere “más lo dulce que lo salado”. “Estás mejor que nunca Flor”, le piropeó el conductor. Pero no fue el único que había quedado sorprendido con la conductora de Flor de equipo.

En el turno del Mono Kapanga, la actriz le dijo: “¿Te anima Monito que yo esté acá?”. El cantante no pudo resistirse a contestar: “No te había visto nunca personalmente y me quedé perplejo”. Pero fue con otra participante con quien tuvo una conversación profunda y llena de sentidas palabras.

El desafío de la noche era la preparación de platos típicos de kermesse y a Claudia Villafañe le tocaron 12 empanadas de humita. Pero la participante no tenía la cabeza bien puesta en la gala y estuvo lejos de ser su mejor presentación. Pero antes de la devolución del jurado, Flor quiso dedicarle unas palabras: “Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos”. Emocionada, Villafañe contestó: “A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real”.

Después de los primeros retos que recibió de Germán Martitegui, la invitada continuó con sus palabras de ánimo para Claudia: “Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre. Que la empanada te tiene que salir bien, que tenés que llegar a tiempo, que no podés fallar, porque Claudia no puede fallar... Y sí podés fallar”, dijo Flor que, fuera de la consigna, aprobó las empanadas. “A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota”.

“Son las palabras justas, porque eso es lo que me pasa”, dijo sin rodeos Villafañe desde el backstage. “Hoy es la primera vez que te veo un poco frustrada”, le sugirió Donato De Santis, aunque agregó:“pero esto no quita que se nota que te gusta la cocina. Si voy a una kermesse, y esto lo cocinaste vos, me lo como todo”.

“¿Sos feliz acá?”, preguntó el conductor. Y más allá de su día, la respuesta de Claudia fue un rotundo “sí”. “Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas”, reconoció.