Este fue el look de aberturas que Sofía ‘Jujuy’ Jiménez uso en el Lollapalooza y se llevó todas las miradas

La modelo e influencer, Sofía Jujuy Jiménez, es una de las más abocadas a sus redes sociales. En la red publica cada una de sus actividades diarias y nunca se olvida de sus seguidores.

Jujuy Jiménez.

Este fin de semana, la Ciudad de Buenos Aires se tiñó de fiesta y música en el festival Lollapalooza y muchas celebridades estuvieron presentes. Como era de esperarse, las mejores modelos del país estuvieron ahí y decidieron destacarse entre miles de personas por los looks para la ocasión.

El look de Jujuy para el Lollapalooza.

Además de la gran cantidad de invitados artísticos, la puesta en escena y el ambiente del lugar, la fiesta se destaca por la indumentaria que los asistentes llevan. Por esta razón, las modelos del país acuden al mismo y esta vez Jujuy se destacó.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió videos y fotos sobre su look elegido. Esta vez optó por un vestido casi dividido a la mitad en color negro, lo que se destacó fue la poca tela utilizada para el mismo ya que tiene grandes aberturas que dejó ver su increíble cuerpo.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó con una bikini cavada y exhibió su parte delantera en primer plano

Algunos meses atrás, la modelo volvió a Ciudad de Buenos Aires, donde reside tras su gira por diferentes lugares del mundo. Al principio se supo que Sofi estuvo buscando oportunidades en Europa seis meses y luego disfrutó del Mundial en Qatar alentando a la Selección Argentina.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

Ya de regreso en Sudamérica, la influencer pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para publicar contenido desde casa y sumar una reflexión sobre la vida.

“No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez. ¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó la joven morocha.