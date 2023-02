Sofía “Jujuy” Jiménez, durísima contra su ex Juan Martín del Potro: “Fue otra mancha”

Sofía Jujuy Jiménez fue noticia en estos días por el acting que hizo en ‘A la Barbarossa’ donde apareció con una manchita roja en su pantalón blanco como campaña de concientización para normalizar la menstruación.

Como si eso fuera poco, este miércoles estuvo charlando con LAM (América TV) y tuvo polémicos dichos contra su expareja, Juan Martín del Potro.

En un momento de la nota, Ángel de Brito le recordó su relación con el extenista y le consultó si habían vuelto a verse tras su separación hace casi tres años.

“Tu ex Del Potro fue incinerado por su última novia Oriana. Enumeró muchas infidelidades. Dijo una Sofía, una Laura. no sé. Metió muchos nombres en la bolsa”, le empezó diciendo.

“¿Vos alguna vez volviste con él? ¿Está hablando de vos o será otra Sofía?”, indagó el conductor. Y la modelo aclaró: “Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísimas Sofía”.

“No tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gastar energía ni tiempo…”, agregó Jujuy.

Sofía Jujuy Jiménez y Del Potro

Por otro lado, la panelista Estefi Berardi sumó a la conversación: “Del Potro le escribió a todo el mundo. A mí me escribió. Ni me acuerdo en qué año”.

Entonces, Sofí Jujuy expresó, ante la incomodidad de la situación: “Bueno, si vamos a hablar de esto, me levanto y me voy. ¿Qué es esto? Abandono el móvil”.

“Ni me acuerdo qué pasó en esa historia… Es otra mancha en mi pasado”, concluyó cambiando de tema.

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló que su percance íntimo fue armado para una campaña: el video del “accidente”

Este martes, Sofía Jujuy Jiménez estuvo de invitada en el programa que conduce Georgina Barbarossa, y en un momento, pasó al living para mostrar la coreo de la canción “Calma” de Daddy Yankee, que los participantes de la casa de Gran Hermano hicieron hace unos días.

Sofía Jujuy se puso a menear junto a Georgina, mientras lucía un look total white. De repente, dio la vueltita y la cámara le hizo un primer plano a su parte de atrás.

La modelo "Jujuy" Jiménez confirmó que su exabrupto en A la Barbarossa se trató de una campaña. (Foto de Instagram)

Se pudo ver en su pantalón una manchita color rojo, por un supuesto accidente íntimo. Y quedó más al descubierto con la posterior frase de la conductora que paró el baile de Sofía al “darse cuenta” de la situación.

Sofía “Jujuy” se dispuso a dar otra vuelta, pero Georgina la frenó: “No pará, pará. Tenés una manchita en el pantalón. No pasa nada”.

La cara inmediata de Sofía fue de incomodidad y soltó un “Ay no, no”. Georgina la calmó: “Pasan, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy...”, haciendo referencia a su edad.

La reacción de Jiménez era de más incomodidad: “Ay estoy temblando Georgi”. La conductora buscó calmarla: “No, no. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres. Anda a cambiarte”, y le dio un beso.

Sofía salió de escena, con cara de pánico, tapándose su parte de atrás para que no se viera la mancha, rumbo a cambiarse el pantalón.

Lo que no sabían los espectadores era que se trataba de toda una actuación para una campaña de concientización, que este miércoles Jujuy reveló en sus redes sociales.