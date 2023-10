En tono rosa bebé, Morena Beltrán asistió con un vestido súper ajustado al Superclásico

Morena Beltrán no solo demostró su pasión por el fútbol, sino también su estilo audaz durante el emocionante Superclásico en la Bombonera, donde River Plate se llevó la victoria por 2-0.

El vestuario elegido por Morena Beltrán para cubrir el partido fue todo un acontecimiento en sí mismo. Con un vestido cut out de color rosa y unos borcegos negros, demostró que su estilo no pasa desapercibido.

El look de Morena Beltrán

Este conjunto rosa con cortes estratégicos y los atrevidos borcegos negros fue una elección perfecta para destacarse en la icónica Bombonera, especialmente durante la llegada de la primavera.

El color rosa, suave y femenino, contrastaba audazmente con el ambiente apasionado del Superclásico, agregando un toque de frescura y estilo a su presencia en el estadio. Los borcegos negros, una elección inusual para un evento deportivo, contribuyeron a darle un toque de rebeldía y distinción a su atuendo.

El look de Morena Beltrán para el Superclásico

El look de Morena Beltrán no solo hizo historia en la Bombonera, sino que también generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos no tardaron en alabar su elección de vestuario, inundando sus perfiles con miles de likes y comentarios elogiosos.

El look de Morena Beltrán para el Superclásico

La carrera académica de Morena Beltrán

More Beltrán, con una sólida formación como periodista deportiva, estudió en el prestigioso instituto privado DeporTEA.

Comenzó su formación en 2018 y la culminó en 2020, todo mientras ya se destacaba en SportCenter de ESPN. A lo largo de su carrera televisiva, Morena ha construido una audiencia fiel que la ha convertido en una influyente en las redes sociales.

Actualmente, Morena cuenta con más de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram y más de 567,000 seguidores en su cuenta de Twitter. En sus redes sociales, además de su trabajo deportivo, comparte aspectos de su vida cotidiana, lujos y, por supuesto, sus looks más audaces, elegantes y lujosos.

More Beltrán paralizó varios corazones con su belleza.

En el campo de la moda y el periodismo deportivo, Morena Beltrán demuestra que no teme romper barreras y destacarse con su estilo único y valiente.

