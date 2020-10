En Instagram, a Nicole Neuman le dijeron que “la acompañan” todo el día en la cama

Tras ser novedad por su contagio de covid, la modelo optó por el silencio mediático. Hasta el momento y durante unas semanas no había trascendido nada sobre Nicole Neuman respecto de su vida privada.

Sin embargo, hoy sorprendió a todos con una foto que dio que hablar. Es que publicó una postal donde se la ve encima de su cama a punto de quitarse unos pantalones de satín. La rubia abre la boca y se le ve un body súper cavado debajo.

En la imagen se la puede ver arrodillada en la cama luciendo su escultural figura. De inmediato la panelista recibió miles de elogios y obtuvo más de 13200 me gusta.

El texto que acompañaba a la imagen que subió Nicole era sumamente sugestivo. “Para estar todo el día en la cama”, así iniciaba el posteo que dejó unos puntos suspensivos y agrega luego de varios espacios: “¿Qué me recomiendan?”, solicitando a sus seguidores una serie nueva.

Sin embargo, el comentario más destacado que recibió estaba en inglés y le aseguró que estaría con ella todo el día en su cama. “I´m stay whit you here, all day”, colocó un fan de la blonda además de tres corazones.