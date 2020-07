“Les depilaron las piernas a mis hijas”: dura declaración de Nicole Neumann contra Fabián Cubero y Mica Viciconte

Más declaraciones de Nicole Neumann contra Fabián Cubero y la actual pareja de él, Mica Viciconte. La razón tiene que ver con el cuidado de las tres hijas que ambos tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna, durante esta cuarentena.

Hace poco, Fabián Cubero denunció que la modelo no había llevado a sus hijas el día que habían acordado. Ahora, la también panelista salió a contestarle e hizo fuertes comentarios contra el futbolista y su novia.

Nicole Neumann contó que la pareja está “obsesionada con ella” y que la relación de Mica con las niñas no es la mejor. Es que según contó la modelo, una de sus hijas le dijo que la joven vuelve del trabajo y “no toma los recaudos necesarios”.

“Estas situaciones a mí me pone muy mal. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar. Ella no las ayuda con las tareas.”, sostuvo.

Y agregó: “Me siento muy mal. Me tienen harta. Ellas tienen que quedar protegidas por el tema de la pandemia, expresó la modelo.

Pero no solo eso, además, reveló: “Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. Están obsesionados conmigo. Ah, por ejemplo, les depilaron las piernas a mis hijas de cinco y nueve años”.