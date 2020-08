El fuerte descargo de Estanislao Fernández por una fake news que Viviana Canosa compartió en las redes

La fake news se trata de una foto de una drag queen está abrazada a un granadero en la casa rosada sin barbijo y que muchos usuarios viralizaron por internet diciendo que era el hijo del presidente.

Rápidamente “Dyzhy”, el hijo de Alberto Fernández, aclaró que él no era la protagonista de la fotografía viralizada. “¿Quién es más salame, el que hizo esta foto y obvio que estoy tatuado hasta el culo, o el que lo creyó y lo compartió?”. Escribió en Instagram.

Estanislao Fernández desmintió ser el protagonista de la fake news. Gentileza

Uno de los afectados por no comprobar de dónde provenía la imagen fue la periodista Viviana Canosa que en su Twitter puso “¿Distanciamiento social? ¿Barbijos? #CasaRosada”. Luego de recibir varias críticas la conductora aseguró que no se refería al hijo de Fernández. “Subí una foto que vi hoy. No se quién es el de la foto. No busquen donde no hay para rascar”. Escribió Canosa.

Además, a la periodista le escribió la fotógrafa que retrató el encuentro y le explicó que era una imagen vieja. “Viviana disculpa pero esta foto la hice yo en el año 2013, en este momento forma parte de la publicación de @FotoargentA Nada tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo”.